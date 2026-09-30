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International Consolidated Airlines Aktie 11958148 / ES0177542018

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30.09.2026 18:00:38

So stuften die Analysten die International Consolidated Airlines-Aktie im vergangenen Monat ein

International Consolidated Airlines
4.79 CHF -0.93%
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International Consolidated Airlines Experten haben ihre Einschätzung der International Consolidated Airlines-Aktie veröffentlicht.

2 Experten empfehlen die Aktie zum Kauf.

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 5,500 GBP für die International Consolidated Airlines-Aktie, was einem Anstieg von 1,12 GBP zum aktuellen LSE-Kurs in Höhe von 4,377 GBP entspricht.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Bernstein Research5,50 GBP25,6628.09.2026
Bernstein Research5,50 GBP25,6624.09.2026

Redaktion finanzen.ch

In eigener Sache

Trading Signals: TotalEnergies - Chance auf einen neuen Anlauf

Der Öl- und Gaskonzern setzt sich ehrgeizige Produktionsziele und kündigte hohe Ausschüttungen an. Gleichwohl ist die Aktie von TotalEnergies zunächst am Ausbruch nach oben gescheitert.

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20.08.26 International Consolidated Airlines Outperform Bernstein Research
11.08.26 International Consolidated Airlines Outperform Bernstein Research
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KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?

Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.

Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
● Industrieentwicklung in Deutschland und der Handel mit China

KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien? – Marco Ludescher im Gespräch

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Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’196.97 19.90 SDB01U
Short 14’496.53 13.90 S2B9EU
Short 15’049.11 8.92 S3B2AU
SMI-Kurs: 13’714.16 01.10.2026 13:12:39
Long 13’109.58 19.90 S5BOUU
Long 12’785.69 13.69 SKPBQU
Long 12’239.76 8.92 SMABBU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

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07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

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