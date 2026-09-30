So stuften die Analysten die International Consolidated Airlines-Aktie im vergangenen Monat ein

International Consolidated Airlines Experten haben ihre Einschätzung der International Consolidated Airlines-Aktie veröffentlicht.

2 Experten empfehlen die Aktie zum Kauf.

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 5,500 GBP für die International Consolidated Airlines-Aktie, was einem Anstieg von 1,12 GBP zum aktuellen LSE-Kurs in Höhe von 4,377 GBP entspricht.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Bernstein Research 5,50 GBP 25,66 28.09.2026 Bernstein Research 5,50 GBP 25,66 24.09.2026

Redaktion finanzen.ch