International Consolidated Airlines Aktie 11958148 / ES0177542018
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30.09.2026 18:00:38
So stuften die Analysten die International Consolidated Airlines-Aktie im vergangenen Monat ein
International Consolidated Airlines Experten haben ihre Einschätzung der International Consolidated Airlines-Aktie veröffentlicht.
2 Experten empfehlen die Aktie zum Kauf.
Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 5,500 GBP für die International Consolidated Airlines-Aktie, was einem Anstieg von 1,12 GBP zum aktuellen LSE-Kurs in Höhe von 4,377 GBP entspricht.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Bernstein Research
|5,50 GBP
|25,66
|28.09.2026
|Bernstein Research
|5,50 GBP
|25,66
|24.09.2026
Redaktion finanzen.ch
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Im Fokus stehen:
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● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
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