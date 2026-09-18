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Infineon Aktie 1038049 / DE0006231004

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18.09.2026
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21.09.2026 06:36:24

Infineon Neutral

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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Infineon mit einem Kursziel von 64 Euro auf "Neutral" belassen. Nach einem Treffen mit dem Chef der Automotive-Sparte der Münchner sei er noch etwas optimistischer hinsichtlich der Chancen von Halbleitern für die Autoindustrie im Jahr 2027 geworden, schrieb Francois-Xavier Bouvignies am Freitag./rob/ag/;

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.09.2026 / 13:38 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.09.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Infineon AG Neutral
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Francois-Xavier Bouvignies 		KGV*:
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