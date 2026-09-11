Infineon 52.10 CHF -2.41% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Infineon mit einem Kursziel von 64 Euro auf "Neutral" belassen. 2027 verspreche starke Umsätze, schrieb Francois-Xavier Bouvignies am Freitag nach eingehender Analyse des Geschäfts mit Halbleitern für KI-Rechenzentren. Ab 2028 müsse der Markt die bis dahin geschaffenen Kapazitäten aber wohl zunächst einmal verdauen./rob/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.09.2026 / 19:04 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.09.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.