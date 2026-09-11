Infineon Aktie 1038049 / DE0006231004
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14.09.2026 07:45:32
Infineon Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Infineon mit einem Kursziel von 64 Euro auf "Neutral" belassen. 2027 verspreche starke Umsätze, schrieb Francois-Xavier Bouvignies am Freitag nach eingehender Analyse des Geschäfts mit Halbleitern für KI-Rechenzentren. Ab 2028 müsse der Markt die bis dahin geschaffenen Kapazitäten aber wohl zunächst einmal verdauen./rob/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.09.2026 / 19:04 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.09.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.09.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Infineon AG Neutral
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Unternehmen:
Infineon AG
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
64.00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
56.72 €
|
Abst. Kursziel*:
12.83%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
55.08 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
16.19%
|
Analyst Name::
Francois-Xavier Bouvignies
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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|07.09.26
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