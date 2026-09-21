Infineon Aktie 1038049 / DE0006231004
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21.09.2026 10:02:30
DAX 40-Wert Infineon-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Infineon-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Infineon-Aktie gebracht.
Heute vor 5 Jahren wurde das Infineon-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete die Infineon-Aktie bei 36.38 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 2.749 Infineon-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 18.09.2026 153.57 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 55.86 EUR belief. Das entspricht einer Zunahme von 53.57 Prozent.
Infineon wurde am Markt mit 72.74 Mrd. Euro bewertet. Die Erstnotiz der Infineon-Aktie fand am 13.03.2000 an der Börse XETRA statt. Das Infineon-Papier verzeichnete damals einen Erstkurs von 70.20 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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