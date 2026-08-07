Infineon 58.52 CHF 5.85% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Infineon nach Zahlen zum dritten Geschäftsquartal von 90 auf 85 Euro gesenkt, die Einstufung jedoch auf "Buy" belassen. Die Profitabilität des Halbleiterproduzenten sei etwas hinter den Erwartungen zurückgeblieben, schrieb Johannes Schaller in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Hier hätten sich einige einmalige Effekte in der Fertigung und der Lagerhaltung negativ ausgewirkt./rob/bek/nas;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 08:02 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.