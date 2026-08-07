Infineon Aktie 1038049 / DE0006231004
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Infineon Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Infineon nach Zahlen zum dritten Geschäftsquartal von 90 auf 85 Euro gesenkt, die Einstufung jedoch auf "Buy" belassen. Die Profitabilität des Halbleiterproduzenten sei etwas hinter den Erwartungen zurückgeblieben, schrieb Johannes Schaller in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Hier hätten sich einige einmalige Effekte in der Fertigung und der Lagerhaltung negativ ausgewirkt./rob/bek/nas;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 08:02 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Infineon AG Buy
|
Unternehmen:
Infineon AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
85.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
60.00 €
|
Abst. Kursziel*:
41.67%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
62.24 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
36.57%
|
Analyst Name::
Johannes Schaller
|
KGV*:
-
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