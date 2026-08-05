Infineon 55.79 CHF -5.87% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Infineon mit einem Kursziel von 96 Euro auf "Overweight" belassen. Der schwache Margenausblick sei eher dem "Management der Erwartungen" geschuldet als Zeichen echter Ermattung, schrieb Sandeep Deshpande am Mittwoch nach dem Quartalsbericht. Die dynamischen KI-Trends hielten die Anlagestory am Laufen./rob/ag/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2026 / 20:36 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 00:15 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.