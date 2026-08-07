Springer Nature Aktie 41578404 / DE000SPG1003
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Springer Nature Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Springer Nature nach den Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 31 Euro belassen. Analyst Steve Liechti lobte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie insbesondere das Wachstum im Segment Research des Wissenschaftsverlags. Zudem hob er die angehobenen Jahresziele hervor und sieht Potenzial für eine leichte Anhebung der Konsensschätzung für den Gewinn je Aktie (EPS)./ck/ajx;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 08:02 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Springer Nature Buy
|
Unternehmen:
Springer Nature
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
31.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
19.40 €
|
Abst. Kursziel*:
59.79%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
20.20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
53.47%
|
Analyst Name::
Steve Liechti
|
KGV*:
-
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