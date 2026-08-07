FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Springer Nature nach den Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 31 Euro belassen. Analyst Steve Liechti lobte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie insbesondere das Wachstum im Segment Research des Wissenschaftsverlags. Zudem hob er die angehobenen Jahresziele hervor und sieht Potenzial für eine leichte Anhebung der Konsensschätzung für den Gewinn je Aktie (EPS)./ck/ajx;