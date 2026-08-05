Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’552 0.2%  SPI 20’510 0.3%  Dow 53’917 0.1%  DAX 26’319 0.7%  Euro 0.9339 -0.2%  EStoxx50 6’524 0.3%  Gold 4’337 2.3%  Bitcoin 52’261 0.1%  Dollar 0.8076 -0.6%  Öl 83.4 1.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Amrize143013422Nestlé3886335Zurich Insurance1107539Partners Group2460882Swiss Re12688156Sandoz124359842Rheinmetall345850Sika41879292
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Ölpreis, Holzpreis, Silberpreis & Co.: Wie sich die Rohstoffe am Abend entwickeln
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
KW 32: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Musk gibt Fehler zu - stürzt die SpaceX-Aktie jetzt in die Krise?
Stabilus: Finanzvorstand geht - Konzernchef übernimmt übergangsweise
Suche...
ETF Sparplan

Deutsche Telekom Aktie 1026592 / DE0005557508

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

TecDAX-Marktbericht 05.08.2026 17:58:13

XETRA-Handel TecDAX zeigt sich letztendlich leichter

XETRA-Handel TecDAX zeigt sich letztendlich leichter

Der TecDAX gab sich zum Handelsende schwächer.

Deutsche Telekom
26.97 CHF -1.56%
Kaufen Verkaufen

Der TecDAX bewegte sich im XETRA-Handel letztendlich um 0.84 Prozent schwächer bei 3’948.62 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 543.799 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0.181 Prozent auf 3’989.17 Punkte an der Kurstafel, nach 3’981.98 Punkten am Vortag.

Der TecDAX erreichte am Mittwoch sein Tageshoch bei 3’994.10 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 3’946.09 Punkten lag.

TecDAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht gewann der TecDAX bereits um 2.34 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 3’899.62 Punkten. Vor drei Monaten, am 05.05.2026, lag der TecDAX noch bei 3’804.95 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 05.08.2025, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 3’800.45 Punkten.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 8.95 Prozent zu. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des TecDAX bereits bei 4’284.41 Punkten. Bei 3’322.31 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im TecDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im TecDAX befinden sich aktuell Elmos Semiconductor (+ 3.63 Prozent auf 148.40 EUR), Ottobock (+ 1.40 Prozent auf 58.00 EUR), SAP SE (+ 1.12 Prozent auf 169.26 EUR), QIAGEN (+ 0.90 Prozent auf 36.37 EUR) und Kontron (+ 0.78 Prozent auf 20.76 EUR). Die Flop-Titel im TecDAX sind hingegen Infineon (-5.71 Prozent auf 60.08 EUR), Nordex (-3.59 Prozent auf 38.12 EUR), TeamViewer (-2.53 Prozent auf 6.35 EUR), United Internet (-2.47 Prozent auf 22.86 EUR) und Carl Zeiss Meditec (-2.20 Prozent auf 30.28 EUR).

TecDAX-Aktien mit dem grössten Börsenwert

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im TecDAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 7’610’647 Aktien gehandelt. Im TecDAX nimmt die SAP SE-Aktie die grösste Marktkapitalisierung ein. 190.027 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die TecDAX-Werte

2026 weist die TeamViewer-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6.57 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX auf. Was die Dividendenrendite angeht, ist die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8.36 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Generalversammlungs-Kalender der TecDAX-Unternehmen
Alle TecDAX-Werte im Überblick
Analysen zu TecDAX-Aktien

Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag
In eigener Sache

Trading Signals: BB Biotech: Comeback nimmt Fahrt auf

Der heimische Biotech-Investor überzeugt nicht nur mit starken Quartalszahlen: Auch schlägt das Portfolio den Branchenindex deutlich, während die Aktie dem inneren Wert noch hinterherhinkt. Genau darin liegt weiteres Kurspotenzial.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Deutsche Telekom AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten