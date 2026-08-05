XETRA-Handel TecDAX zeigt sich letztendlich leichter

Der TecDAX bewegte sich im XETRA-Handel letztendlich um 0.84 Prozent schwächer bei 3’948.62 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 543.799 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0.181 Prozent auf 3’989.17 Punkte an der Kurstafel, nach 3’981.98 Punkten am Vortag.

Der TecDAX erreichte am Mittwoch sein Tageshoch bei 3’994.10 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 3’946.09 Punkten lag.

TecDAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht gewann der TecDAX bereits um 2.34 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 3’899.62 Punkten. Vor drei Monaten, am 05.05.2026, lag der TecDAX noch bei 3’804.95 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 05.08.2025, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 3’800.45 Punkten.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 8.95 Prozent zu. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des TecDAX bereits bei 4’284.41 Punkten. Bei 3’322.31 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im TecDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im TecDAX befinden sich aktuell Elmos Semiconductor (+ 3.63 Prozent auf 148.40 EUR), Ottobock (+ 1.40 Prozent auf 58.00 EUR), SAP SE (+ 1.12 Prozent auf 169.26 EUR), QIAGEN (+ 0.90 Prozent auf 36.37 EUR) und Kontron (+ 0.78 Prozent auf 20.76 EUR). Die Flop-Titel im TecDAX sind hingegen Infineon (-5.71 Prozent auf 60.08 EUR), Nordex (-3.59 Prozent auf 38.12 EUR), TeamViewer (-2.53 Prozent auf 6.35 EUR), United Internet (-2.47 Prozent auf 22.86 EUR) und Carl Zeiss Meditec (-2.20 Prozent auf 30.28 EUR).

TecDAX-Aktien mit dem grössten Börsenwert

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im TecDAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 7’610’647 Aktien gehandelt. Im TecDAX nimmt die SAP SE-Aktie die grösste Marktkapitalisierung ein. 190.027 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die TecDAX-Werte

2026 weist die TeamViewer-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6.57 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX auf. Was die Dividendenrendite angeht, ist die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8.36 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch