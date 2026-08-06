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Euro STOXX 50-Kursverlauf 06.08.2026 09:28:12

Optimismus in Europa: Euro STOXX 50 startet mit Gewinnen

Optimismus in Europa: Euro STOXX 50 startet mit Gewinnen

Machte sich der Euro STOXX 50 bereits am vorherigen Handelstag in die Gewinnzone auf, knüpft das Börsenbarometer auch am vierten Tag der Woche an seine positive Performance an.

Infineon
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Am Donnerstag geht es im Euro STOXX 50 um 09:11 Uhr via STOXX um 0.42 Prozent auf 6’503.88 Punkte aufwärts. Die Euro STOXX 50-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 5.541 Bio. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 0.191 Prozent auf 6’489.33 Punkte an der Kurstafel, nach 6’476.98 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Donnerstag bei 6’489.33 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 6’509.60 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verbucht der Euro STOXX 50 bislang einen Gewinn von 2.24 Prozent. Der Euro STOXX 50 lag noch vor einem Monat, am 06.07.2026, bei 6’398.01 Punkten. Vor drei Monaten, am 06.05.2026, wies der Euro STOXX 50 6’027.13 Punkte auf. Der Euro STOXX 50 wies vor einem Jahr, am 06.08.2025, einen Wert von 5’263.29 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 11.17 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des Euro STOXX 50 steht derzeit bei 6’518.99 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5’376.81 Zählern verzeichnet.

Euro STOXX 50-Top-Flop-Liste

Zu den Top-Aktien im Euro STOXX 50 zählen derzeit Deutsche Telekom (+ 5.47 Prozent auf 28.92 EUR), Intesa Sanpaolo (+ 2.25 Prozent auf 6.82 EUR), Rheinmetall (+ 1.93 Prozent auf 1’223.80 EUR), SAP SE (+ 1.91 Prozent auf 172.50 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1.09 Prozent auf 520.60 EUR). Die Verlierer im Euro STOXX 50 sind derweil Siemens (-6.00 Prozent auf 268.80 EUR), Siemens Energy (-1.41 Prozent auf 148.74 EUR), Eni (-1.38 Prozent auf 23.15 EUR), Infineon (-0.43 Prozent auf 59.82 EUR) und Enel (+ 0.03 Prozent auf 9.96 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das grösste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 995’261 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 567.567 Mrd. Euro.

Diese Dividenden zahlen die Euro STOXX 50-Mitglieder

2026 präsentiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4.22 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7.17 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

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