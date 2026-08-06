QIAGEN-Aktie: Buy-Bewertung durch Jefferies & Company Inc.

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Qiagen nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" belassen. Diese seien besser als erwartet ausgefallen, schrieb Tycho Peterson in einer ersten Einschätzung am Donnerstag. Damit liege die Latte für das zweite Halbjahr nun niedriger mit Blick auf das Erreichen der Jahresziele. Sowohl das Geschäft mit Probentechnik als auch die Diagnostik hätten besser abgeschnitten als angenommen. Das Kursziel beliess Peterson zunächst bei 46 US-Dollar.

Aktieninformation im Fokus: Die QIAGEN-Aktie ausführlich analysiert am Tag der Jefferies & Company Inc.-Empfehlung

Die Aktie notierte um 14:26 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0.5 Prozent auf 36.54 EUR zu. Die Anzahl der bisher gehandelten QIAGEN-Aktien beläuft sich auf 125’393 Stück. Seit Anfang des Jahres 2026 verlor die Aktie um 10.7 Prozent.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2026 / 19:34 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2026 / 19:34 / ET



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