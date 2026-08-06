QIAGEN Aktie 151884699 / NL0015002SN0
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06.08.2026 14:43:44
QIAGEN-Aktie: Buy-Bewertung durch Jefferies & Company Inc.
Das QIAGEN-Papier wurde von Jefferies & Company Inc.-Analyst Tycho Peterson genauer unter die Lupe genommen.
Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Qiagen nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" belassen. Diese seien besser als erwartet ausgefallen, schrieb Tycho Peterson in einer ersten Einschätzung am Donnerstag. Damit liege die Latte für das zweite Halbjahr nun niedriger mit Blick auf das Erreichen der Jahresziele. Sowohl das Geschäft mit Probentechnik als auch die Diagnostik hätten besser abgeschnitten als angenommen. Das Kursziel beliess Peterson zunächst bei 46 US-Dollar.
Aktieninformation im Fokus: Die QIAGEN-Aktie ausführlich analysiert am Tag der Jefferies & Company Inc.-Empfehlung
Die Aktie notierte um 14:26 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0.5 Prozent auf 36.54 EUR zu. Die Anzahl der bisher gehandelten QIAGEN-Aktien beläuft sich auf 125’393 Stück. Seit Anfang des Jahres 2026 verlor die Aktie um 10.7 Prozent.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2026 / 19:34 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2026 / 19:34 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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