Donnerstagshandel in Europa: Euro STOXX 50 mittags mit Zuschlägen

Am Donnerstag geht es im Euro STOXX 50 um 12:08 Uhr via STOXX um 0.65 Prozent auf 6’519.29 Punkte nach oben. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 5.541 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0.191 Prozent höher bei 6’489.33 Punkten in den Handel, nach 6’476.98 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 6’521.74 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 6’489.33 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn stieg der Euro STOXX 50 bereits um 2.49 Prozent. Der Euro STOXX 50 verzeichnete vor einem Monat, am 06.07.2026, den Stand von 6’398.01 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 06.05.2026, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 6’027.13 Punkten. Vor einem Jahr, am 06.08.2025, lag der Euro STOXX 50 noch bei 5’263.29 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 11.43 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der Euro STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 6’521.74 Punkten. Bei 5’376.81 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50

Die stärksten Einzelwerte im Euro STOXX 50 sind aktuell Deutsche Telekom (+ 6.05 Prozent auf 29.08 EUR), Intesa Sanpaolo (+ 2.28 Prozent auf 6.82 EUR), Siemens Energy (+ 1.70 Prozent auf 153.42 EUR), Allianz (+ 1.35 Prozent auf 442.50 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1.24 Prozent auf 521.40 EUR). Zu den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien zählen derweil Siemens (-5.61 Prozent auf 269.90 EUR), Eni (-0.45 Prozent auf 23.37 EUR), Infineon (-0.42 Prozent auf 59.83 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0.41 Prozent auf 47.07 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (-0.29 Prozent auf 55.42 EUR).

Die teuersten Euro STOXX 50-Unternehmen

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im Euro STOXX 50 derzeit am höchsten. 3’625’044 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist im Euro STOXX 50 mit 567.567 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Diese Dividenden zahlen die Euro STOXX 50-Mitglieder

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist mit 4.22 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 auf. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.17 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.ch