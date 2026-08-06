Deutsche Bank AG: Buy-Note für QIAGEN-Aktie

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Qiagen auf "Buy" belassen. Das in US-Dollar lautende Kursziel liegt unverändert bei 43. Das zweite Quartal des Labordienstleisters habe zwar die Erwartungen übertroffen, doch die Prognosen für das angelaufene dritte Jahresviertel seien schwächer als erwartet ausgefallen, schrieb Jan Koch in einer am Donnerstag vorliegenden Studie.

Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der QIAGEN-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die Aktie notierte um 14:19 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0.5 Prozent auf 36.55 EUR zu. Zuletzt wechselten 125’002 QIAGEN-Aktien den Besitzer. Für das Papier ging es seit Jahresanfang 2026 um 10.6 Prozent abwärts.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 08:02 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.