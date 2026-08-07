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Analysen Kaufen Verkaufen FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Wolters Kluwer auf "Buy" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Das erste Halbjahr des Informationsdienstleisters habe den Erwartungen entsprochen oder diese auch übertroffen, schrieb Steve Liechti in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Jahresziele seien in Einzelbereichen angepasst, im Gesamten aber nicht verändert worden./ck/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 08:02 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.