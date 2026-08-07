Wolters Kluwer Aktie 2578174 / NL0000395903
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Wolters Kluwer Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Wolters Kluwer auf "Buy" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Das erste Halbjahr des Informationsdienstleisters habe den Erwartungen entsprochen oder diese auch übertroffen, schrieb Steve Liechti in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Jahresziele seien in Einzelbereichen angepasst, im Gesamten aber nicht verändert worden./ck/ajx;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 08:02 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Wolters Kluwer N.V. Buy
|
Unternehmen:
Wolters Kluwer N.V.
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
100.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
68.38 €
|
Abst. Kursziel*:
46.24%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
69.84 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
43.18%
|
Analyst Name::
Steve Liechti
|
KGV*:
-