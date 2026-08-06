Deutsche Telekom-Analyse: Deutsche Bank AG stuft Aktie mit Buy ein

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Deutsche Telekom nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Das zweite Quartal sei beruhigend verlaufen, schrieb Robert Grindle in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er hob vor allem die Anhebung der Ziele für Aktienrückkäufe und den freien Barmittelzufluss im laufenden Jahr positiv hervor.

Aktienauswertung: Die Deutsche Telekom-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen

Die Deutsche Telekom-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 14:21 Uhr 6.7 Prozent im Plus bei 29.26 EUR. Also hat der Anteilsschein noch Spielraum von 36.71 Prozent nach oben gerechnet zum festgelegten Kursziel. Zuletzt stieg das Handelsvolumen via XETRA auf 4’722’608 Deutsche Telekom-Aktien. Seit Jahresbeginn 2026 kletterte die Aktie um 9.2 Prozent. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2026 dürfte Deutsche Telekom am 06.08.2026 vorlegen.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 09:56 / GMT



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