Deutsche Bank AG beurteilt Infineon-Aktie mit Buy

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Infineon nach Zahlen zum dritten Geschäftsquartal von 90 auf 85 Euro gesenkt, die Einstufung jedoch auf "Buy" belassen. Die Profitabilität des Halbleiterproduzenten sei etwas hinter den Erwartungen zurückgeblieben, schrieb Johannes Schaller in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Hier hätten sich einige einmalige Effekte in der Fertigung und der Lagerhaltung negativ ausgewirkt.

Aktieninformation im Fokus: Die Infineon-Aktie ausführlich analysiert am Tag der Deutsche Bank AG-Empfehlung

Die Infineon-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:21 Uhr 0.9 Prozent im Minus bei 59.52 EUR. Insofern weist der Anteil noch Luft nach oben: 42.81 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 802’630 Infineon-Aktien den Besitzer. Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 59.0 Prozent zu Buche. Infineon wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 10.11.2026 vorlegen.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 08:02 / CET



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