Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’582 0.2%  SPI 20’529 0.3%  Dow 54’349 0.5%  DAX 26’171 0.2%  Euro 0.9341 0.2%  EStoxx50 6’512 0.5%  Gold 4’272 0.6%  Bitcoin 52’306 0.4%  Dollar 0.8096 0.3%  Öl 79.7 0.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Zurich Insurance1107539Nestlé3886335Roche149905998Rheinmetall345850Swiss Re12688156Partners Group2460882Sika41879292
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Franken zu Dollar und Euro schwächer - Das steckt dahinter
Wie Experten die McDonald's-Aktie im Juli einstuften
Partners Group plant Übernahmen von Aroma-Zone und AVK - Aktie profitiert
Apple-Aktie im Fokus: OpenAI kontert im Streit um KI-Geheimnisse
Buy für Siemens Energy-Aktie nach Deutsche Bank AG-Analyse
Suche...

Infineon Aktie 1038049 / DE0006231004

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Aktienbewertung 06.08.2026 11:37:44

Deutsche Bank AG beurteilt Infineon-Aktie mit Buy

Deutsche Bank AG beurteilt Infineon-Aktie mit Buy

Deutsche Bank AG-Analyst Johannes Schaller hat sich intensiv mit dem Infineon-Papier auseinandergesetzt. Hier sind die Ergebnisse.

Infineon
55.28 CHF -0.91%
Kaufen Verkaufen

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Infineon nach Zahlen zum dritten Geschäftsquartal von 90 auf 85 Euro gesenkt, die Einstufung jedoch auf "Buy" belassen. Die Profitabilität des Halbleiterproduzenten sei etwas hinter den Erwartungen zurückgeblieben, schrieb Johannes Schaller in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Hier hätten sich einige einmalige Effekte in der Fertigung und der Lagerhaltung negativ ausgewirkt.

Aktieninformation im Fokus: Die Infineon-Aktie ausführlich analysiert am Tag der Deutsche Bank AG-Empfehlung

Die Infineon-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:21 Uhr 0.9 Prozent im Minus bei 59.52 EUR. Insofern weist der Anteil noch Luft nach oben: 42.81 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 802’630 Infineon-Aktien den Besitzer. Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 59.0 Prozent zu Buche. Infineon wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 10.11.2026 vorlegen.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 08:02 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Passende Hebelprodukte

UBS Logo
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 2.0802 46.38 148594841
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor

Weitere Links:

DAX 40-Wert Infineon-Aktie: So viel hätte eine Investition in Infineon von vor 10 Jahren abgeworfen

Bildquelle: CHRISTOF STACHE/AFP/Getty Images
In eigener Sache

Trading Signals: BB Biotech: Comeback nimmt Fahrt auf

Der heimische Biotech-Investor überzeugt nicht nur mit starken Quartalszahlen: Auch schlägt das Portfolio den Branchenindex deutlich, während die Aktie dem inneren Wert noch hinterherhinkt. Genau darin liegt weiteres Kurspotenzial.

Weiterlesen!