Infineon 55.79 CHF -5.87% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Infineon mit einem Kursziel von 96 Euro auf "Buy" belassen. Janardan Menon erwartet für den Chipkonzern ein starkes Geschäftsjahr 2027, wie er in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar zum Schlussquartal 2026 schrieb./rob/ag/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2026 / 19:33 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2026 / 19:33 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.