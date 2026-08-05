Infineon Aktie 1038049 / DE0006231004
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05.08.2026
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06.08.2026 07:23:13
Infineon Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Infineon mit einem Kursziel von 96 Euro auf "Buy" belassen. Janardan Menon erwartet für den Chipkonzern ein starkes Geschäftsjahr 2027, wie er in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar zum Schlussquartal 2026 schrieb./rob/ag/bek;
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2026 / 19:33 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2026 / 19:33 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2026 / 19:33 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Infineon AG Buy
|
Unternehmen:
Infineon AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
96.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
60.52 €
|
Abst. Kursziel*:
58.63%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
60.03 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
59.92%
|
Analyst Name::
Janardan Menon
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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