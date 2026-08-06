Infineon Aktie 1038049 / DE0006231004
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06.08.2026 13:28:45
UBS AG beurteilt Infineon-Aktie mit Neutral
UBS AG hat eine ausführliche Analyse der Infineon-Aktie vorgenommen. Hier sind die daraus resultierenden Ergebnisse.
Die Schweizer Grossbank UBS hat das Kursziel für Infineon nach Quartalszahlen von 61 auf 64 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Trotz der weiter starken Nachfrage im KI-Bereich seien die Zahlen hinter den Markterwartungen zurückgeblieben, schrieb Francois-Xavier Bouvignies in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Grund dafür dürfte ein weniger günstiger Profitabilitätsausblick, bedingt durch den wachsenden Wettbewerbsdruck in China, gewesen sein.
Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der Infineon-Aktie zur Zeit der Analyse
Die Infineon-Aktie notierte um 13:12 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0.5 Prozent auf 59.75 EUR. Somit verfügt der Anteilsschein noch über ein Aufwärtspotenzial von 7.11 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Zuletzt wurden via XETRA 1’087’014 Infineon-Aktien umgesetzt. Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für das Infineon-Papier um 59.6 Prozent aufwärts. Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 10.11.2026 veröffentlicht.
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2026 / 18:23 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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