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05.08.2026 18:04:41

MÄRKTE EUROPA/Börsen legen Pause ein - Infineon sehr schwach

Siemens Energy
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DOW JONES--Die europäischen Börsen haben am Mittwoch kleine Verluste verzeichnet. Im Handel war von "Ermüdungserscheinungen" nach der jüngsten Rally die Rede. Dies sei nicht weiter beunruhigend, hiess es. Das Umfeld war insgesamt unverändert positiv. Laut US-Finanzminister Scott Bessent stehen die USA und der Iran unmittelbar vor der Einigung auf eine Wiedereröffnung der Strasse von Hormus. "Unsere These bleibt, dass wir eine Art von Abkommen bekommen werden, da sowohl die USA als auch der Iran nicht zu einem ausgewachsenen Krieg zurückkehren wollen", so Jefferies.

Der DAX fiel um 0,3 Prozent auf 26.126 Punkte, im Tageshoch stand der Index bei 26.404 Punkten und markierte zugleich ein neues Rekordhoch. Der Euro-Stoxx-50 schloss 0,2 Prozent niedriger. An den Anleihemärkten verharrten die Renditen auf dem zuletzt gesunkenen Niveau, was grundsätzlich positiv für die Aktienmärkte ist. Der an den Vortagen kräftig gefallene Ölpreis gab erneut etwas nach mit der Erwartung eines höheren Angebots im Fall einer Öffnung der Strasse von Hormus.

Laut CMC war die relative Stärke des DAX in den vergangenen Tagen bemerkenswert. Geschuldet sei dies vor allem der hohen Nachfrage gerade von ausländischen Investoren. "Im Gegensatz zu vielen US-Unternehmen sind die deutschen Anteilsscheine günstiger bewertet. Viele Anleger wurden in der aktuellen Sommersaison aber auch schlicht auf dem falschen Fuss erwischt und müssen nun den Kursen hinterherlaufen", hiess es. Zudem stützten überwiegend ordentliche Quartalszahlen und -ausblicke.

Mit Blick auf den Geschäftsbericht von Siemens Energy war im Handel von starken Geschäftszahlen die Rede. Sowohl auf der Umsatz- wie auch der Ergebnisseite seien die Erwartungen geschlagen worden. Als besonders stark hob ein Teilnehmer den Auftragseingang hervor. Dieser stieg um 8,5 Prozent auf 17,9 Milliarden Euro - das sind rund eine Milliarde mehr als vom Markt erwartet. Wermutstropfen sei der nur bestätigte Ausblick, an diesem könnten sich einige Anleger gestört haben. Die Aktie schloss unverändert.

Die Fresenius-Aktie kam nach Zweitquartalszahlen auf ein Plus von 5,2 Prozent. Das organische Wachstum liege 100 Basispunkte über der Prognose, das EBIT 4 Prozent sowie der Gewinn 5 Prozent, kommentierte JP Morgan. Die Anhebung der Gewinnprognose dürfte Aufwärtsrevisionen bei den Konsensschätzungen im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich zur Folge haben, hiess es.

Für das Beiersdorf-Papier ging es um 5,1 Prozent nach oben. Die endgültigen Geschäftszahlen haben laut Analysten keine signifikant neuen Erkenntnisse gebracht. Der Kursanstieg dürfte vor allem technischer Natur sein. Es bleibt ein Minus für die Aktie seit Jahresbeginn von rund 15 Prozent.

Infineon verloren nach Veröffentlichung der Drittquartalszahlen dagegen 5,7 Prozent. Die Umsätze entsprachen laut Jefferies den Erwartungen, während die Margen auf Segmentebene diese leicht verfehlt hätten. Hauptbelastungsfaktor für die Aktie dürfte der Ausblick auf das vierte Quartal gewesen sein. Infineon stellt eine Segmentmarge von 23 Prozent in Aussicht, was klar unter der Erwartung von 24,4 Prozent liegt.

Novo Nordisk (-4,3%) hat deutlich über den Erwartungen liegende Geschäftszahlen für das zweite Quartal vorgelegt. Laut JP Morgan lag der bereinigte Umsatz 10 Prozent über den Schätzungen und der bereinigte operative Gewinn 16 Prozent darüber. Gestört haben dürften sich die Anleger an nur im Rahmen der Erwartungen liegenden Zahlen für Ozempic und die orale Form von Wegovy.

Trotz solider Geschäftszahlen gaben Vonovia um 2,3 Prozent nach. Wie JP Morgan anmerkte, gestalten sich die Kapitalmarktaktivitäten weiterhin schwierig mit geringeren Umsätzen bei wiederkehrenden Verkäufen. Das Management habe angemerkt, dass das Umfeld für Verkäufe herausfordernd bleibe - ein wesentlicher Pfad für den Verschuldungsabbau, worauf das Hauptaugenmerk der Investoren gerichtet bleibe.

Die Zahlen des schweizerischen Generikaherstellers Sandoz wurden als solide bezeichnet. Auch der bestätigte Ausblick dürfte zur Beruhigung der Anleger beigetragen haben, hiess es. Die Aktie stieg um 6 Prozent.

===

Index Schluss* Entwicklung in % Seit Jahresbeginn (%)

Euro-Stoxx-50 6.477 -0,2 +12,0

Stoxx-50 5.500 -0,1 +12,0

Stoxx-600 657 +0,0 +10,9

DAX 26.126 -0,3 +7,0

FTSE-100 London 10.879 +0,1 +9,6

CAC-40 Paris 8.667 +0,0 +6,4

AEX Amsterdam 1.112 -0,1 +17,0

ATHEX-20 Athen 6.714 -0,3 +25,5

BEL-20 Brüssel 5.707 +1,2 +12,4

BUX Budapest 149.084 -0,7 +34,3

OMXH-25 Helsinki 6.260 -0,6 +9,8

OMXC-20 Kopenhagen 1.596 -1,8 -0,8

PSI 20 Lissabon 9.169 +0,1 +11,0

IBEX-35 Madrid 20.024 +0,2 +15,7

FTSE-MIB Mailand 53.541 -0,2 +19,1

OBX Oslo 1.958 -0,4 +22,5

PX Prag 2.766 +0,1 +3,0

OMXS-30 Stockholm 3.326 +0,0 +15,4

WIG-20 Warschau 151.086 -0,3 +29,2

ATX Wien 6.657 +0,7 +25,0

SMI Zürich 14.463 +0,6 +9,0

* gerundet

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Di, 17:10

EUR/USD 1,1547 +0,2 0,0018 1,1529 1,1521

EUR/JPY 182,01 +0,1 0,1500 181,86 181,5000

EUR/CHF 0,9323 -0,0 -0,0004 0,9327 0,9320

EUR/GBP 0,8576 +0,1 0,0004 0,8572 0,8566

USD/JPY 157,6 -0,1 -0,1200 157,72 157,5400

GBP/USD 1,3462 +0,1 0,0014 1,3448 1,3443

USD/CNY 6,7497 -0,1 -0,0035 6,7532 6,7532

USD/CNH 6,7469 -0,0 -0,0007 6,7476 6,7470

AUS/USD 0,7053 +0,1 0,0009 0,7044 0,7035

Bitcoin/USD 64.458,58 +0,2 147,71 64.310,87 64.029,33

ROHOEL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 75,49 -0,4 -0,28 75,77

Brent/ICE 79 -0,5 -0,36 79,36

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.252,76 +4,3 176,75 4.076,01

Silber 62,27 +4,6 2,76 59,51

Platin 1.733,50 -0,1 -1,03 1.734,53

(Angaben ohne Gewähr)

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/mgo

(END) Dow Jones Newswires

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Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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