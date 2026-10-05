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Inditex Aktie 24956043 / ES0148396007

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05.10.2026 11:27:10

Inditex Buy

Inditex
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Inditex auf "Buy" mit einem Kursziel von 67 Euro belassen. Eine Veranstaltung des Modehauses Zara habe bewiesen, dass Inditex seine Vorzeigemarke noch verbessern könne, schrieb James Grzinic in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Initiative dürfte hilfreich sein mit Blick auf ein zu erwartendes beeindruckendes Wachstum im dritten Quartal./rob/bek/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.10.2026 / 19:44 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.10.2026 / 19:44 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil) Buy
Unternehmen:
Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil) 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
67.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
53.10 € 		Abst. Kursziel*:
26.18%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
53.14 € 		Abst. Kursziel aktuell:
26.08%
Analyst Name::
James Grzinic 		KGV*:
-
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21.09.26 Inditex Outperform RBC Capital Markets
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10.09.26 Inditex Buy Jefferies & Company Inc.
10.09.26 Inditex Buy Deutsche Bank AG
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