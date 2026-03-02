Februar 2026: Analysten sehen Potenzial bei Rheinmetall-Aktie

Im abgelaufenen Monat haben 10 Experten ihre Analyse der Rheinmetall-Aktie abgegeben.

9 Experten empfehlen die Rheinmetall-Aktie zu kaufen, 1 Experte empfiehlt, die Aktie zu halten.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 2.084,00 EUR beziffert, während der aktuelle Rheinmetall-Kurs an der Börse XETRA bei 1.663,50 EUR liegt.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Bernstein Research 2.050,00 EUR 23,23 27.02.2026 UBS AG 2.200,00 EUR 32,25 24.02.2026 Warburg Research 1.700,00 EUR 2,19 11.02.2026 Bernstein Research 2.050,00 EUR 23,23 10.02.2026 UBS AG 2.200,00 EUR 32,25 09.02.2026 Barclays Capital 2.175,00 EUR 30,75 06.02.2026 Barclays Capital 2.175,00 EUR 30,75 05.02.2026 Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 2.100,00 EUR 26,24 05.02.2026 Jefferies & Company Inc. 2.060,00 EUR 23,84 05.02.2026 JP Morgan Chase & Co. 2.130,00 EUR 28,04 05.02.2026

Redaktion finanzen.ch