|
02.03.2026 15:21:00
Februar 2026: Analysten sehen Potenzial bei Rheinmetall-Aktie
Experten haben im letzten Monat einen genauen Blick auf die Rheinmetall-Aktie geworfen.
Im abgelaufenen Monat haben 10 Experten ihre Analyse der Rheinmetall-Aktie abgegeben.
9 Experten empfehlen die Rheinmetall-Aktie zu kaufen, 1 Experte empfiehlt, die Aktie zu halten.
Das durchschnittliche Kursziel wird auf 2.084,00 EUR beziffert, während der aktuelle Rheinmetall-Kurs an der Börse XETRA bei 1.663,50 EUR liegt.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Bernstein Research
|2.050,00 EUR
|23,23
|27.02.2026
|UBS AG
|2.200,00 EUR
|32,25
|24.02.2026
|Warburg Research
|1.700,00 EUR
|2,19
|11.02.2026
|Bernstein Research
|2.050,00 EUR
|23,23
|10.02.2026
|UBS AG
|2.200,00 EUR
|32,25
|09.02.2026
|Barclays Capital
|2.175,00 EUR
|30,75
|06.02.2026
|Barclays Capital
|2.175,00 EUR
|30,75
|05.02.2026
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|2.100,00 EUR
|26,24
|05.02.2026
|Jefferies & Company Inc.
|2.060,00 EUR
|23,84
|05.02.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|2.130,00 EUR
|28,04
|05.02.2026
Redaktion finanzen.ch
