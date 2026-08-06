EURO STOXX 50-Titel Inditex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Inditex-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor 10 Jahren wurde das Inditex-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse STN gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Inditex-Aktie 32.06 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 10’000 EUR in die Inditex-Aktie investiert hätte, hätte er nun 311.915 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Inditex-Aktie auf 58.50 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 18’247.04 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 82.47 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von Inditex belief sich jüngst auf 181.31 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch