Inditex Aktie 24956043 / ES0148396007
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09.09.2026 10:11:10
Inditex Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Inditex nach Geschäftszahlen mit einem Kursziel von 60 Euro auf "Buy" belassen. Der Textilkonzern habe ein durchwachsenes zweites Quartal hinter sich, schrieb Adam Cochrane am Mittwoch. Dem robusten Umsatz stehe der Kostendruck gegenüber, der zu etweas enttäuschenden Gewinnkennziffern geführt habe./gl/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.09.2026 / 06:50 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil) Buy
|
Unternehmen:
Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
60.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
54.40 €
|
Abst. Kursziel*:
10.29%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
53.98 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
11.15%
|
Analyst Name::
Adam Cochrane
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse