Inditex 50.84 CHF -4.04% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Inditex nach Geschäftszahlen mit einem Kursziel von 60 Euro auf "Buy" belassen. Der Textilkonzern habe ein durchwachsenes zweites Quartal hinter sich, schrieb Adam Cochrane am Mittwoch. Dem robusten Umsatz stehe der Kostendruck gegenüber, der zu etweas enttäuschenden Gewinnkennziffern geführt habe./gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.09.2026 / 06:50 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.