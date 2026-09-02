NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Inditex nach Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal mit einem Kursziel von 60 Euro auf "Overweight" belassen. Diese seien zwar solide, schrieb Georgina Johanan in einer ersten Reaktion am Mittwoch. Wegen operativer Ausgaben habe das operative Ergebnis (Ebit) die Konsensschätzung jedoch um drei Prozent verfehlt. Dem stehe aber ein aktuell starkes Handelsgeschäft des spanischen Textilriesen gegenüber./rob/bek/ag;