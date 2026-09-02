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Inditex Aktie 24956043 / ES0148396007

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09.09.2026 08:59:01

Inditex Overweight

Inditex
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Inditex nach Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal mit einem Kursziel von 60 Euro auf "Overweight" belassen. Diese seien zwar solide, schrieb Georgina Johanan in einer ersten Reaktion am Mittwoch. Wegen operativer Ausgaben habe das operative Ergebnis (Ebit) die Konsensschätzung jedoch um drei Prozent verfehlt. Dem stehe aber ein aktuell starkes Handelsgeschäft des spanischen Textilriesen gegenüber./rob/bek/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.09.2026 / 07:26 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.09.2026 / 07:26 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil) Overweight
Unternehmen:
Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil) 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
60.00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
54.80 € 		Abst. Kursziel*:
9.49%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
54.64 € 		Abst. Kursziel aktuell:
9.81%
Analyst Name::
Georgina Johanan 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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