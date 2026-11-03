Inditex Aktie 24956043 / ES0148396007
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03.11.2026 12:22:13
Inditex Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Inditex auf "Buy" mit einem Kursziel von 67 Euro belassen. Auch wenn die für den 2. Dezember anstehenden Quartalszahlen des Modekonzerns noch weit entfernt erschienen, gebe es zunehmend Anzeichen einer sich fortsetzenden Stärke der Wachstumstreiber, schrieb James Grzinic in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Aktie bleibe ein "Top Pick" für ihn./rob/edh/ck;
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.11.2026 / 12:55 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.11.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.11.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil) Buy
|
Unternehmen:
Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
67.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
56.58 €
|
Abst. Kursziel*:
18.42%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
57.36 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
16.81%
|
Analyst Name::
James Grzinic
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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