EURO STOXX 50-Papier Inditex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Inditex von vor 5 Jahren eingebracht

Am 22.10.2021 wurden Inditex-Anteile via Börse STN gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Inditex-Papier bei 30.76 EUR. Hätte ein Anleger 1’000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Inditex-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 32.510 Inditex-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 56.80 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 1’846.55 EUR wert. Das entspricht einer Zunahme von 84.66 Prozent.

Der Inditex-Wert an der Börse wurde auf 176.18 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch