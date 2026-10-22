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22.10.2026 10:02:03
EURO STOXX 50-Papier Inditex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Inditex von vor 5 Jahren eingebracht
Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Inditex-Aktie gebracht.
Am 22.10.2021 wurden Inditex-Anteile via Börse STN gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Inditex-Papier bei 30.76 EUR. Hätte ein Anleger 1’000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Inditex-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 32.510 Inditex-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 56.80 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 1’846.55 EUR wert. Das entspricht einer Zunahme von 84.66 Prozent.
Der Inditex-Wert an der Börse wurde auf 176.18 Mrd. Euro beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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