Inditex Aktie 24956043 / ES0148396007
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Inditex Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Inditex auf "Outperform" mit einem Kursziel von 63 Euro belassen. Im Modeeinzelhandel auf dem europäischen Festland habe er zuletzt eine beschleunigte Verlagerung hin zum Online-Handel beobachtet, schrieb Richard Chamberlain in seinem am Montag vorliegenden Branchenkommentar. Er hält es für möglich, dass die stärkeren Ketten die Erwartungen hinsichtlich Umsatz und Cashflow übertreffen, fürchtet jedoch aufgrund höherer Kosten und Werbeaktivitäten Margendruck in der Branche. Mit Blick auf die für 2. Dezember anstehenden Quartalszahlen von Inditex sieht Chamberlain seine Prognose für den Gewinn je Aktie leicht unter der Konsensschätzung./edh/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.11.2026 / 00:45 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil) Outperform
|
Unternehmen:
Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
63.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
57.48 €
|
Abst. Kursziel*:
9.60%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
57.96 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
8.70%
|
Analyst Name::
Richard Chamberlain
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)
Analysen zu Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)
|07:40
|Inditex Outperform
|RBC Capital Markets
|03.11.26
|Inditex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.11.26
|Inditex Outperform
|RBC Capital Markets
|20.10.26
|Inditex Outperform
|RBC Capital Markets
|05.10.26
|Inditex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:40
|Inditex Outperform
|RBC Capital Markets
|03.11.26
|Inditex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.11.26
|Inditex Outperform
|RBC Capital Markets
|20.10.26
|Inditex Outperform
|RBC Capital Markets
|05.10.26
|Inditex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:40
|Inditex Outperform
|RBC Capital Markets
|03.11.26
|Inditex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.11.26
|Inditex Outperform
|RBC Capital Markets
|20.10.26
|Inditex Outperform
|RBC Capital Markets
|05.10.26
|Inditex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.09.25
|Inditex Underperform
|RBC Capital Markets
|01.09.25
|Inditex Underperform
|RBC Capital Markets
|28.07.25
|Inditex Underperform
|RBC Capital Markets
|14.07.25
|Inditex Underperform
|RBC Capital Markets
|01.07.25
|Inditex Underperform
|RBC Capital Markets
|29.05.26
|Inditex Equal Weight
|Barclays Capital
|11.03.26
|Inditex Equal Weight
|Barclays Capital
|04.03.26
|Inditex Equal Weight
|Barclays Capital
|23.01.26
|Inditex Equal Weight
|Barclays Capital
|04.12.25
|Inditex Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)
|53.42
|-1.32%
Aktuelle Aktienanalysen
|07:54
|
Jefferies & Company Inc.
Pfizer Buy
|07:40
|
RBC Capital Markets
Inditex Outperform
|07:25
|
RBC Capital Markets
Hennes & Mauritz AB Sector Perform
|07:22
|
Bernstein Research
RATIONAL Outperform
|07:20
|
RBC Capital Markets
Zalando Outperform
|07:17
|
Bernstein Research
CTS Eventim Outperform
|07:09
|
JP Morgan Chase & Co.
CTS Eventim Overweight