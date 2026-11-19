Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Inditex-Papier via Börse STN ausgeführt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 30.47 EUR. Bei einem Investment von 10’000 EUR in die Inditex-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 328.192 Inditex-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Inditex-Papiers auf 59.36 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 19’481.46 EUR wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 94.81 Prozent angezogen.

Inditex markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 185.53 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch