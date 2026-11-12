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12.11.2026 10:02:04
EURO STOXX 50-Titel Inditex-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Inditex von vor 3 Jahren verdient
Bei einem frühen Inditex-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Inditex-Aktie via Börse STN wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 34.27 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 29.180 Inditex-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 60.08 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’753.14 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 75.31 Prozent zugenommen.
Der Inditex-Wert an der Börse wurde auf 187.34 Mrd. Euro beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
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