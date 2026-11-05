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05.11.2026 10:02:01
EURO STOXX 50-Papier Inditex-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Inditex-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Inditex gewesen.
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse STN Handel mit der Inditex-Aktie statt. Zur Schlussglocke war die Inditex-Aktie an diesem Tag 47.94 EUR wert. Bei einem Investment von 100 EUR in Inditex-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2.086 Inditex-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 123.20 EUR, da sich der Wert eines Inditex-Papiers am 04.11.2026 auf 59.06 EUR belief. Mit einer Performance von +23.20 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Der Marktwert von Inditex betrug jüngst 174.81 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Amgen, United Rentals & Targa Resources: 3 Aktien rein, 3 raus -Rebalancing im BX Musterportfolio mit François Bloch
Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?
✅ Amgen(AMGN): Welche Rolle spielen Dividenden, Buchwertentwicklung und ein breit aufgestelltes Pharmageschäft bei der Auswahl?
✅ United Rentals (URI): Wie entwickelt sich das Geschäft mit der Vermietung von Baumaschinen und welche Bedeutung haben Cashflow und US-Konjunktur?
✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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