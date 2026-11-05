EURO STOXX 50-Papier Inditex-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Inditex-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse STN Handel mit der Inditex-Aktie statt. Zur Schlussglocke war die Inditex-Aktie an diesem Tag 47.94 EUR wert. Bei einem Investment von 100 EUR in Inditex-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2.086 Inditex-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 123.20 EUR, da sich der Wert eines Inditex-Papiers am 04.11.2026 auf 59.06 EUR belief. Mit einer Performance von +23.20 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Der Marktwert von Inditex betrug jüngst 174.81 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch