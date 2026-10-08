EURO STOXX 50-Wert Inditex-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Inditex-Investment von vor einem Jahr verdient

Vor 1 Jahr wurden Inditex-Anteile via Börse STN gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 48.07 EUR. Wenn ein Anleger damals 10’000 EUR in die Inditex-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 208.030 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 07.10.2026 auf 53.34 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 11’096.32 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +10.96 Prozent.

Insgesamt war Inditex zuletzt 167.65 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch