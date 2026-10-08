Inditex Aktie 24956043 / ES0148396007
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Lukrative Inditex-Anlage?
|
08.10.2026 10:02:04
EURO STOXX 50-Wert Inditex-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Inditex-Investment von vor einem Jahr verdient
Vor Jahren Inditex-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.
Vor 1 Jahr wurden Inditex-Anteile via Börse STN gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 48.07 EUR. Wenn ein Anleger damals 10’000 EUR in die Inditex-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 208.030 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 07.10.2026 auf 53.34 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 11’096.32 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +10.96 Prozent.
Insgesamt war Inditex zuletzt 167.65 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: ABB: Vorfreude ist die schönste Freude
Die Aktie des Industriekonzerns macht sich daran, eine kurzfristige Konsolidierungsphase abzuschliessen. Mit Blick auf die anstehenden Zahlenvorlage könnten sich bei ABB eine Chance auf der Long-Seite bieten.Weiterlesen!
Nachrichten zu Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)
Analysen zu Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)
|05.10.26
|Inditex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.09.26
|Inditex Outperform
|RBC Capital Markets
|14.09.26
|Inditex Overweight
|Barclays Capital
|10.09.26
|Inditex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.09.26
|Inditex Buy
|Deutsche Bank AG
|05.10.26
|Inditex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.09.26
|Inditex Outperform
|RBC Capital Markets
|14.09.26
|Inditex Overweight
|Barclays Capital
|10.09.26
|Inditex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.09.26
|Inditex Buy
|Deutsche Bank AG
|05.10.26
|Inditex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.09.26
|Inditex Outperform
|RBC Capital Markets
|14.09.26
|Inditex Overweight
|Barclays Capital
|10.09.26
|Inditex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.09.26
|Inditex Buy
|Deutsche Bank AG
|10.09.25
|Inditex Underperform
|RBC Capital Markets
|01.09.25
|Inditex Underperform
|RBC Capital Markets
|28.07.25
|Inditex Underperform
|RBC Capital Markets
|14.07.25
|Inditex Underperform
|RBC Capital Markets
|01.07.25
|Inditex Underperform
|RBC Capital Markets
|29.05.26
|Inditex Equal Weight
|Barclays Capital
|11.03.26
|Inditex Equal Weight
|Barclays Capital
|04.03.26
|Inditex Equal Weight
|Barclays Capital
|23.01.26
|Inditex Equal Weight
|Barclays Capital
|04.12.25
|Inditex Hold
|Deutsche Bank AG
Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerÖlpreise und Renditen belasten Börsen: SMI beendet Handel mit deutlichen Verlusten -- DAX geht schwächer in den Feierabend -- Asiens Börsen letztlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt gaben im Donnerstagshandel deutlich nach. Die US-Börsen zeigen sich eine Spur tiefer. An den Börsen in Asien ging es am Donnerstag abwärts.