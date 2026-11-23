NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Inditex mit einem Kursziel von 60 Euro auf "Overweight" belassen. Georgina Johanan traut dem Modekonzern für das dritte Quartal trotz der hohen Vergleichswerte aus dem Vorjahr einen währungsbereinigten Umsatzanstieg von 8,5 Prozent zu. Für das operative Ergebnis (Ebit) dürften die Spanier am 2. Dezember ein achtprozentiges Plus ausweisen, schrieb sie am Sonntag in ihrem Ausblick. Sie sieht Inditex weiterhin als Klassenbesten der Branche./rob/gl/ag;