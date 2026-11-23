Inditex Aktie 24956043 / ES0148396007
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Inditex Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Inditex mit einem Kursziel von 60 Euro auf "Overweight" belassen. Georgina Johanan traut dem Modekonzern für das dritte Quartal trotz der hohen Vergleichswerte aus dem Vorjahr einen währungsbereinigten Umsatzanstieg von 8,5 Prozent zu. Für das operative Ergebnis (Ebit) dürften die Spanier am 2. Dezember ein achtprozentiges Plus ausweisen, schrieb sie am Sonntag in ihrem Ausblick. Sie sieht Inditex weiterhin als Klassenbesten der Branche./rob/gl/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil) Overweight
|
Unternehmen:
Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
60.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
57.48 €
|
Abst. Kursziel*:
4.38%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
58.72 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
2.18%
|
Analyst Name::
Georgina Johanan
|
KGV*:
-
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