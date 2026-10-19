Inditex Aktie 24956043 / ES0148396007
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Inditex Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Inditex mit einem Kursziel von 63 Euro auf "Outperform" belassen. Beim weltgrößten Modekonzern werde eine weiterhin erfolgreiche globale Expansion mit verschiedenen Konzepten langfristig entscheidend für die Einstufung der Aktie sein, schrieb Richard Chamberlain in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Er verwies in diesem Zusammenhang auf seinen Besuch der ersten Bershka-Filiale in den USA und ist zuversichtlich hinsichtlich einer Ausweitung und Verbesserung des dortigen Massimo-Dutti-Angebots im Laufe der Zeit./edh/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2026 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil) Outperform
|
Unternehmen:
Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
63.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
54.90 €
|
Abst. Kursziel*:
14.75%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
55.68 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
13.15%
|
Analyst Name::
Richard Chamberlain
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)
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