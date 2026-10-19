NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Inditex mit einem Kursziel von 63 Euro auf "Outperform" belassen. Beim weltgrößten Modekonzern werde eine weiterhin erfolgreiche globale Expansion mit verschiedenen Konzepten langfristig entscheidend für die Einstufung der Aktie sein, schrieb Richard Chamberlain in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Er verwies in diesem Zusammenhang auf seinen Besuch der ersten Bershka-Filiale in den USA und ist zuversichtlich hinsichtlich einer Ausweitung und Verbesserung des dortigen Massimo-Dutti-Angebots im Laufe der Zeit./edh/ag;