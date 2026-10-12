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Iberdrola Aktie 2969533 / ES0144580Y14

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12.10.2026 08:44:55

Iberdrola SA Neutral

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Iberdrola auf "Neutral" belassen. Alejandra Botbol untersuchte im ihrem vierteljährlichen Branchenbericht Windgeschwindigkeiten und Stromerzeugung nach Ländern und Technologien. Sie gewichte diese Indikatoren anhand der installierten Leistung der einzelnen Unternehmen, um die Tendenzen bei der Stromerzeugung der europäischen Energieversorger im Quartalsvergleich abzuschätzen, schrieb die Expertin in einer am Montag vorliegenden Studie. Im 3. Quartal 2026 habe sie auf der Iberischen Halbinsel unterdurchschnittliche Windgeschwindigkeiten verzeichnet, während diese im restlichen Europa im Jahresvergleich weitgehend unverändert geblieben seien./edh/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2026 / 17:24 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.10.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Iberdrola SA Neutral
Unternehmen:
Iberdrola SA 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
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Rating jetzt:
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Rating update:
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Analyst Name::
Alejandra Botbol 		KGV*:
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