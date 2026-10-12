Iberdrola Aktie 2969533 / ES0144580Y14
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Iberdrola SA Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Iberdrola auf "Neutral" belassen. Alejandra Botbol untersuchte im ihrem vierteljährlichen Branchenbericht Windgeschwindigkeiten und Stromerzeugung nach Ländern und Technologien. Sie gewichte diese Indikatoren anhand der installierten Leistung der einzelnen Unternehmen, um die Tendenzen bei der Stromerzeugung der europäischen Energieversorger im Quartalsvergleich abzuschätzen, schrieb die Expertin in einer am Montag vorliegenden Studie. Im 3. Quartal 2026 habe sie auf der Iberischen Halbinsel unterdurchschnittliche Windgeschwindigkeiten verzeichnet, während diese im restlichen Europa im Jahresvergleich weitgehend unverändert geblieben seien./edh/bek;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.10.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Iberdrola SA Neutral
|
Unternehmen:
Iberdrola SA
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
21.61 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
21.64 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Alejandra Botbol
|
KGV*:
-
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