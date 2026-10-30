EURO STOXX 50-Titel Iberdrola SA-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Iberdrola SA-Investment von vor 10 Jahren verdient

Vor 10 Jahren wurde die Iberdrola SA-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse STN gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 5.02 EUR. Bei einem Iberdrola SA-Investment von 1’000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 199.068 Iberdrola SA-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Iberdrola SA-Aktien wären am 29.10.2026 4’399.40 EUR wert, da der Schlussstand 22.10 EUR betrug. Das entspricht einem Zuwachs um 339.94 Prozent.

Insgesamt war Iberdrola SA zuletzt 143.44 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch