Iberdrola Aktie 2969533 / ES0144580Y14
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Iberdrola SA Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Iberdrola von 21,40 auf 24,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Konsens liege weiterhin deutlich unter dem neuen jährlichen Wachstumsziel für den bereinigten Nettogewinn von 10 Prozent in den kommenden fünf Jahren, schrieb Gonzalo Sanchez-Bordona in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dies biete Spielraum für Hochstufungen und niedrigere Bewertungsmultiplikatoren. Zwar erscheine die Aktie im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche teuer, doch sei dieser Aufschlag durch das überdurchschnittliche Wachstum, die diversifizierte Geschäftsstruktur und die Erfolgsbilanz des spanischen Versorgers gerechtfertigt./rob/edh/la;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Iberdrola SA Buy
|
Unternehmen:
Iberdrola SA
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
24.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
21.56 €
|
Abst. Kursziel*:
11.32%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
21.72 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
10.50%
|
Analyst Name::
Gonzalo Sanchez-Bordona
|
KGV*:
-
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|21.10.26
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|Deutsche Bank AG
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|UBS AG
|21.10.26
|Iberdrola Halten
|DZ BANK
|21.10.26
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|Bernstein Research
|21.10.26
|Iberdrola Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13:10
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|UBS AG
|14.10.26
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|Deutsche Bank AG
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|Goldman Sachs Group Inc.
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|DZ BANK
|05.05.26
|Iberdrola Verkaufen
|DZ BANK
|28.10.25
|Iberdrola Verkaufen
|DZ BANK
|21.10.26
|Iberdrola Halten
|DZ BANK
|21.10.26
|Iberdrola Market-Perform
|Bernstein Research
|21.10.26
|Iberdrola Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.26
|Iberdrola Hold
|Jefferies & Company Inc.
|21.10.26
|Iberdrola Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|Iberdrola SA
|20.01
|0.62%
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