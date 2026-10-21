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Das nächste Wettrennen um Infrastruktur könnte in Megawatt gemessen werden

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Iberdrola Aktie 2969533 / ES0144580Y14

19.89
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0.23
CHF
1.15 %
17:13:16
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21.10.2026 13:21:47

Iberdrola SA Sector Perform

Iberdrola
19.89 CHF 1.15%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Iberdrola nach Neunmonatszahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 20 Euro belassen. Der bereinigte Nettogewinn habe seine Prognose und die Konsensschätzung übertroffen, schrieb Fernando Garcia in einer am Mittwoch vorliegenden Schnelleinschätzung. Zudem lobte er den angehobenen Jahresausblick des spanischen Energieversorgers./rob/edh/ck;

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2026 / 02:48 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2026 / 02:48 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Iberdrola SA Sector Perform
Unternehmen:
Iberdrola SA 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
20.00 €
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
21.34 € 		Abst. Kursziel*:
-6.28%
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
21.47 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-6.85%
Analyst Name::
Fernando Garcia 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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