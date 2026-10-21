Iberdrola Aktie 2969533 / ES0144580Y14
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Iberdrola SA Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Iberdrola nach Neunmonatszahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 20 Euro belassen. Der bereinigte Nettogewinn habe seine Prognose und die Konsensschätzung übertroffen, schrieb Fernando Garcia in einer am Mittwoch vorliegenden Schnelleinschätzung. Zudem lobte er den angehobenen Jahresausblick des spanischen Energieversorgers./rob/edh/ck;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2026 / 02:48 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Iberdrola SA Sector Perform
|
Unternehmen:
Iberdrola SA
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
20.00 €
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
21.34 €
|
Abst. Kursziel*:
-6.28%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
21.47 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-6.85%
|
Analyst Name::
Fernando Garcia
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Iberdrola SA
Analysen zu Iberdrola SA
|13:30
|Iberdrola Market-Perform
|Bernstein Research
|13:29
|Iberdrola Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13:28
|Iberdrola Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13:21
|Iberdrola Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14.10.26
|Iberdrola Buy
|Deutsche Bank AG
|13:30
|Iberdrola Market-Perform
|Bernstein Research
|13:29
|Iberdrola Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13:28
|Iberdrola Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13:21
|Iberdrola Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14.10.26
|Iberdrola Buy
|Deutsche Bank AG
|14.10.26
|Iberdrola Buy
|Deutsche Bank AG
|01.10.26
|Iberdrola Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.09.26
|Iberdrola Buy
|Deutsche Bank AG
|27.05.26
|Iberdrola Overweight
|Barclays Capital
|26.05.26
|Iberdrola Overweight
|Barclays Capital
|22.07.26
|Iberdrola Verkaufen
|DZ BANK
|05.05.26
|Iberdrola Verkaufen
|DZ BANK
|28.10.25
|Iberdrola Verkaufen
|DZ BANK
|13:30
|Iberdrola Market-Perform
|Bernstein Research
|13:29
|Iberdrola Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13:28
|Iberdrola Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13:21
|Iberdrola Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14.10.26
|Iberdrola Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Iberdrola SA
|19.89
|1.16%
Aktuelle Aktienanalysen
|15:13
|
JP Morgan Chase & Co.
AstraZeneca Overweight
|14:46
|
JP Morgan Chase & Co.
GSK Underweight
|14:45
|
JP Morgan Chase & Co.
Sanofi Neutral
|14:40
|
Bernstein Research
Engie Outperform
|14:40
|
JP Morgan Chase & Co.
Engie Overweight
|14:38
|
UBS AG
Apple Neutral
|14:25
|
DZ BANK
EssilorLuxottica Kaufen