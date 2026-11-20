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|Rentable Iberdrola SA-Investition?
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20.11.2026 10:02:10
EURO STOXX 50-Papier Iberdrola SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Iberdrola SA von vor 5 Jahren eingebracht
Das wäre der Verdienst eines frühen Iberdrola SA-Einstiegs gewesen.
Heute vor 5 Jahren wurden Iberdrola SA-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse STN gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 10.09 EUR wert. Bei einem 1’000-EUR-Investment vor 5 Jahren, besässe man nun 99.108 Iberdrola SA-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 2’238.85 EUR, da sich der Wert einer Iberdrola SA-Aktie am 19.11.2026 auf 22.59 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 123.89 Prozent erhöht.
Alle Iberdrola SA-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 147.72 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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