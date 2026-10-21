Iberdrola Aktie 2969533 / ES0144580Y14
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21.10.2026 11:11:00
Iberdrola-Aktie im Plus: Konzern hebt Gewinnziel erneut an – Stromgeschäft als Treiber
Der spanische Energiekonzern Iberdrola wird nach einem deutlichen Gewinnplus in den ersten neun Monaten zuversichtlicher für 2026.
In den ersten neun Monaten erhöhte sich der bereinigte Nettogewinn im Jahresvergleich um neun Prozent auf 5,1 Milliarden Euro. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) stieg um sieben Prozent auf 11,9 Milliarden Euro. Dabei profitierte das Unternehmen von einem starken Stromnetzgeschäft.
Der Umsatz kletterte in den drei Quartalen bis Ende September um gut sechs Prozent auf 34,4 Milliarden Euro. Während Analysten mit einem etwas geringeren Nettogewinn und Erlös gerechnet hatten, hatten sie beim operativen Ergebnis etwas mehr auf ihren Zetteln.
Die Iberdrola-Aktie gewinnt in Madrid zeitweise 0,94 Prozent auf 21,43 Euro.
/mne/nas/stk
BILBAO (awp international)
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