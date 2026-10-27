Iberdrola Aktie 2969533 / ES0144580Y14
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Iberdrola SA Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Iberdrola auf "Buy" mit einem Kursziel von 24 Euro belassen. Nach den Quartalszahlen des Energieversorgers sollten die Konsensschätzungen steigen, schrieb Gonzalo Sanchez-Bordona in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Er hob zudem hervor, dass die Aktie in den vergangenen 5 Jahren deutlich besser gelaufen sei als die Branche. Denn die Spanier punkteten mit einem diversifizierten Geschäftsmodell, planten zurückhaltend und überträfen anschließend die Erwartungen. Dazu komme die Wertschöpfung durch organische und nicht organische Investitionen./gl/edh;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Iberdrola SA Buy
|
Unternehmen:
Iberdrola SA
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
24.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
21.82 €
|
Abst. Kursziel*:
9.99%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
21.87 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
9.74%
|
Analyst Name::
Gonzalo Sanchez-Bordona
|
KGV*:
-
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