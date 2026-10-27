Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’541 0.0%  SPI 20’515 0.0%  Dow 52’247 -0.2%  DAX 25’492 0.3%  Euro 0.9239 -0.1%  EStoxx50 6’140 0.4%  Gold 4’024 0.3%  Bitcoin 66’323 0.1%  Dollar 0.8285 0.1%  Öl 115.3 -0.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Novartis1200526ABB1222171Holcim1221405Partners Group2460882
Anzeige

Wo Infrastruktur auf Innovation trifft

Hier informieren
Top News
WISeQey-Aktie zieht an: Tochterunternehmen baut Satellitensicherheit in Indien aus - auch WISeSat-Aktie deutlich fester
Geberit: Auf dem Sprung
Musks Rezept gegen den US-Schuldenberg: KI und Robotik - was das für Tesla bedeutet
Druck aus China: Geraten die Aktien von Samsung und SK hynix ins Wanken?
Airbus-Aktie dennoch fester: Verstoss gegen Einigung? US-Kritik an EU-Kredit für Flugzeughersteller
Suche...
ETF Sparplan

Iberdrola Aktie 2969533 / ES0144580Y14

20.18
CHF
-0.10
CHF
-0.51 %
14:14:48
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

27.10.2026 13:00:27

Iberdrola SA Buy

Iberdrola
20.18 CHF -0.51%
Kaufen Verkaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Iberdrola auf "Buy" mit einem Kursziel von 24 Euro belassen. Nach den Quartalszahlen des Energieversorgers sollten die Konsensschätzungen steigen, schrieb Gonzalo Sanchez-Bordona in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Er hob zudem hervor, dass die Aktie in den vergangenen 5 Jahren deutlich besser gelaufen sei als die Branche. Denn die Spanier punkteten mit einem diversifizierten Geschäftsmodell, planten zurückhaltend und überträfen anschließend die Erwartungen. Dazu komme die Wertschöpfung durch organische und nicht organische Investitionen./gl/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.10.2026 / 18:21 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Iberdrola SA Buy
Unternehmen:
Iberdrola SA 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
24.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
21.82 € 		Abst. Kursziel*:
9.99%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
21.87 € 		Abst. Kursziel aktuell:
9.74%
Analyst Name::
Gonzalo Sanchez-Bordona 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Iberdrola SA

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Iberdrola SA

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
13:00 Iberdrola Buy UBS AG
22.10.26 Iberdrola Buy Deutsche Bank AG
22.10.26 Iberdrola Buy UBS AG
21.10.26 Iberdrola Halten DZ BANK
21.10.26 Iberdrola Market-Perform Bernstein Research
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen