Iberdrola Aktie 2969533 / ES0144580Y14
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Iberdrola SA Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Iberdrola nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 20,70 Euro belassen. Die Kennziffern des spanischen Energieversorgers für das dritte Quartal seien durchwachsen ausgefallen, schrieb Ahmed Farman in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Analyst verwies darauf, dass Iberdrola nun ein durchschnittliches Wachstum des bereinigten Nettogewinns von etwa 10 Prozent über die nächsten fünf Jahre anstrebt. Weitere Details gebe es auf der Hauptversammlung im März 2027. Mit Blick auf das Geschäftsjahr 2026 lautet sein Urteil über das angehobene Gewinnziel: "Wie erwartet"./rob/edh/ck;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Iberdrola SA Hold
|
Unternehmen:
Iberdrola SA
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
20.70 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
21.37 €
|
Abst. Kursziel*:
-3.14%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
21.36 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-3.09%
|
Analyst Name::
Ahmed Farman
|
KGV*:
-
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