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|Profitable Iberdrola SA-Investition?
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06.11.2026 10:02:07
EURO STOXX 50-Titel Iberdrola SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Iberdrola SA von vor einem Jahr eingebracht
Vor Jahren in Iberdrola SA eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Iberdrola SA-Papier via Börse STN ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Iberdrola SA-Aktie bei 17.77 EUR. Wenn ein Anleger damals 10’000 EUR in die Iberdrola SA-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 562.746 Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 12’813.73 EUR, da sich der Wert eines Iberdrola SA-Papiers am 05.11.2026 auf 22.77 EUR belief. Das entspricht einem Anstieg um 28.14 Prozent.
Der Marktwert von Iberdrola SA betrug jüngst 146.68 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Bayer - Die Wende nimmt Gestalt an
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Amgen, United Rentals & Targa Resources: 3 Aktien rein, 3 raus -Rebalancing im BX Musterportfolio mit François Bloch
Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?
✅ Amgen(AMGN): Welche Rolle spielen Dividenden, Buchwertentwicklung und ein breit aufgestelltes Pharmageschäft bei der Auswahl?
✅ United Rentals (URI): Wie entwickelt sich das Geschäft mit der Vermietung von Baumaschinen und welche Bedeutung haben Cashflow und US-Konjunktur?
✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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