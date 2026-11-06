EURO STOXX 50-Titel Iberdrola SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Iberdrola SA von vor einem Jahr eingebracht

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Iberdrola SA-Papier via Börse STN ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Iberdrola SA-Aktie bei 17.77 EUR. Wenn ein Anleger damals 10’000 EUR in die Iberdrola SA-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 562.746 Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 12’813.73 EUR, da sich der Wert eines Iberdrola SA-Papiers am 05.11.2026 auf 22.77 EUR belief. Das entspricht einem Anstieg um 28.14 Prozent.

Der Marktwert von Iberdrola SA betrug jüngst 146.68 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch