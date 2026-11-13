EURO STOXX 50-Titel Iberdrola SA-Aktie: So viel hätte eine Investition in Iberdrola SA von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren wurde die Iberdrola SA-Aktie an der Börse STN gehandelt. Diesen Tag beendete das Iberdrola SA-Papier bei 10.71 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Iberdrola SA-Aktie investiert, befänden sich nun 9.337 Iberdrola SA-Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 217.93 EUR, da sich der Wert eines Iberdrola SA-Papiers am 12.11.2026 auf 23.34 EUR belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 117.93 Prozent angewachsen.

Die Marktkapitalisierung von Iberdrola SA bezifferte sich zuletzt auf 150.57 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch