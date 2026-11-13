|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Frühe Anlage
|
13.11.2026 10:02:23
EURO STOXX 50-Titel Iberdrola SA-Aktie: So viel hätte eine Investition in Iberdrola SA von vor 3 Jahren abgeworfen
So viel hätten Anleger mit einem frühen Iberdrola SA-Investment verdienen können.
Heute vor 3 Jahren wurde die Iberdrola SA-Aktie an der Börse STN gehandelt. Diesen Tag beendete das Iberdrola SA-Papier bei 10.71 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Iberdrola SA-Aktie investiert, befänden sich nun 9.337 Iberdrola SA-Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 217.93 EUR, da sich der Wert eines Iberdrola SA-Papiers am 12.11.2026 auf 23.34 EUR belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 117.93 Prozent angewachsen.
Die Marktkapitalisierung von Iberdrola SA bezifferte sich zuletzt auf 150.57 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Henkel - Der Umbau trägt Früchte
Starke Quartalszahlen, eine erhöhte Prognose und milliardenschwere Übernahmen sorgen für Schwung bei Henkel. Auch an der Börse läuft es rund: Die Aktie zählt 2026 zu den DAX-Outperformern und nimmt nun Kurs auf das Fünf-Jahres-Hoch.Weiterlesen!
Nachrichten zu Iberdrola SA
Analysen zu Iberdrola SA
|27.10.26
|Iberdrola Buy
|UBS AG
|22.10.26
|Iberdrola Buy
|Deutsche Bank AG
|22.10.26
|Iberdrola Buy
|UBS AG
|21.10.26
|Iberdrola Halten
|DZ BANK
|21.10.26
|Iberdrola Market-Perform
|Bernstein Research
|27.10.26
|Iberdrola Buy
|UBS AG
|22.10.26
|Iberdrola Buy
|Deutsche Bank AG
|22.10.26
|Iberdrola Buy
|UBS AG
|21.10.26
|Iberdrola Halten
|DZ BANK
|21.10.26
|Iberdrola Market-Perform
|Bernstein Research
|27.10.26
|Iberdrola Buy
|UBS AG
|22.10.26
|Iberdrola Buy
|Deutsche Bank AG
|22.10.26
|Iberdrola Buy
|UBS AG
|14.10.26
|Iberdrola Buy
|Deutsche Bank AG
|01.10.26
|Iberdrola Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.07.26
|Iberdrola Verkaufen
|DZ BANK
|05.05.26
|Iberdrola Verkaufen
|DZ BANK
|28.10.25
|Iberdrola Verkaufen
|DZ BANK
|21.10.26
|Iberdrola Halten
|DZ BANK
|21.10.26
|Iberdrola Market-Perform
|Bernstein Research
|21.10.26
|Iberdrola Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.26
|Iberdrola Hold
|Jefferies & Company Inc.
|21.10.26
|Iberdrola Sector Perform
|RBC Capital Markets
US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?
In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI geht schwächer ins Wochenende -- DAX letztlich wenig bewegt -- Dow zum Handelsende wenig bewegt - Technologiewerte schwach -- Asiens Börsen schliessen mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt gab im Freitagshandel nach. Der deutsche Leitindex tendierte seitwärts. Die US-Börsen fanden vor dem Wochenende keine gemeinsame Richtung. Die Börsen in Asien zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend mit Abgaben.