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Iberdrola Aktie 2969533 / ES0144580Y14

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21.10.2026 16:43:40

Iberdrola SA Halten

Iberdrola
19.88 CHF 1.15%
Kaufen Verkaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Iberdrola nach der Vorlage von Neunmonatszahlen von "Verkaufen" auf "Halten" hochgestuft und den fairen Wert von 19 auf 22 Euro angehoben. Die Ergebnisse des Energieversorgers seien gut gewesen und die Jahresziele erneut hochgesetzt worden, schrieb Werner Eisenmann in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Angesichts der zahlreichen Wachstumsmöglichkeiten und des überdurchschnittlichen Gewinnwachstums hält der Analyst den aktuellen Bewertungsaufschlag für gerechtfertigt./ck/rob/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2026 / 15:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2026 / 15:42 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Iberdrola SA Halten
Unternehmen:
Iberdrola SA 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
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Rating jetzt:
Halten 		Kurs*:
19.80 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Verkaufen 		Kurs aktuell:
21.50 € 		Abst. Kursziel aktuell:
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Analyst Name::
Werner Eisenmann 		KGV*:
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