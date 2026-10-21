Iberdrola Aktie 2969533 / ES0144580Y14
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Iberdrola SA Halten
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Iberdrola nach der Vorlage von Neunmonatszahlen von "Verkaufen" auf "Halten" hochgestuft und den fairen Wert von 19 auf 22 Euro angehoben. Die Ergebnisse des Energieversorgers seien gut gewesen und die Jahresziele erneut hochgesetzt worden, schrieb Werner Eisenmann in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Angesichts der zahlreichen Wachstumsmöglichkeiten und des überdurchschnittlichen Gewinnwachstums hält der Analyst den aktuellen Bewertungsaufschlag für gerechtfertigt./ck/rob/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Iberdrola SA Halten
|
Unternehmen:
Iberdrola SA
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Halten
|
Kurs*:
19.80 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Verkaufen
|
Kurs aktuell:
21.50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Werner Eisenmann
|
KGV*:
-
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