Iberdrola Aktie 2969533 / ES0144580Y14
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16.10.2026 10:02:18
EURO STOXX 50-Wert Iberdrola SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Iberdrola SA von vor 3 Jahren eingefahren
Wer vor Jahren in Iberdrola SA-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Iberdrola SA-Aktie an der Börse STN ausgeführt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 10.52 EUR. Wer vor 3 Jahren 10’000 EUR in die Iberdrola SA-Aktie investiert hat, hat nun 951.022 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 20’475.51 EUR, da sich der Wert eines Iberdrola SA-Papiers am 15.10.2026 auf 21.53 EUR belief. Damit wäre die Investition um 104.76 Prozent gestiegen.
Der Börsenwert von Iberdrola SA belief sich zuletzt auf 140.90 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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