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21.10.2026 13:30:40
Iberdrola SA Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Iberdrola nach Neunmonatszahlen auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 20 Euro belassen. Das Zahlenwerk liege im Rahmen der Erwartungen, schrieb Jorge Alonso Suils in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Gewinnausblick des spanischen Energieversorgers habe sich aufgehellt./rob/edh/ck;
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2026 / 09:11 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2026 / 09:11 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2026 / 09:11 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Iberdrola SA Market-Perform
|
Unternehmen:
Iberdrola SA
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
20.00 €
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
21.34 €
|
Abst. Kursziel*:
-6.28%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
21.36 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-6.37%
|
Analyst Name::
Jorge Alonso Suils
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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