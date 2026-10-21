Iberdrola Aktie 2969533 / ES0144580Y14
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22.10.2026 13:10:18
Iberdrola SA Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Iberdrola nach Neunmonatszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 22 Euro belassen. Der bereinigte Nettogewinn des Versorgers habe seine Prognose etwas übertroffen, schrieb James Brand in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./edh/tih;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2026 / 08:02 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2026 / 08:02 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Iberdrola SA Buy
|
Unternehmen:
Iberdrola SA
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
22.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
21.54 €
|
Abst. Kursziel*:
2.14%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
21.72 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
1.29%
|
Analyst Name::
James Brand
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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|13:10
|Iberdrola Buy
|Deutsche Bank AG
|12:56
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|UBS AG
|21.10.26
|Iberdrola Halten
|DZ BANK
|21.10.26
|Iberdrola Market-Perform
|Bernstein Research
|21.10.26
|Iberdrola Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13:10
|Iberdrola Buy
|Deutsche Bank AG
|12:56
|Iberdrola Buy
|UBS AG
|21.10.26
|Iberdrola Halten
|DZ BANK
|21.10.26
|Iberdrola Market-Perform
|Bernstein Research
|21.10.26
|Iberdrola Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13:10
|Iberdrola Buy
|Deutsche Bank AG
|12:56
|Iberdrola Buy
|UBS AG
|14.10.26
|Iberdrola Buy
|Deutsche Bank AG
|01.10.26
|Iberdrola Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.09.26
|Iberdrola Buy
|Deutsche Bank AG
|22.07.26
|Iberdrola Verkaufen
|DZ BANK
|05.05.26
|Iberdrola Verkaufen
|DZ BANK
|28.10.25
|Iberdrola Verkaufen
|DZ BANK
|21.10.26
|Iberdrola Halten
|DZ BANK
|21.10.26
|Iberdrola Market-Perform
|Bernstein Research
|21.10.26
|Iberdrola Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.26
|Iberdrola Hold
|Jefferies & Company Inc.
|21.10.26
|Iberdrola Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|Iberdrola SA
|20.03
|0.70%
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