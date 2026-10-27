HSBC Holdings Aktie 411161 / GB0005405286
14.41CHF
0.17CHF
1.17 %
09:00:28
BRXC
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
28.10.2026 06:47:34
HSBC Sector Perform
HSBC Holdings
14.40 CHF 1.17%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für HSBC von 1375 auf 1325 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Nach den Quartalszahlen passte Benjamin Toms seine Erwartungen am Dienstag an. Er senkte seine Prognose für das bereinigte Vorsteuerergebnis 2027./rob/gl/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2026 / 17:38 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2026 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: HSBC Holdings plc Sector Perform
|
Unternehmen:
HSBC Holdings plc
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
13.25 £
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
12.91 £
|
Abst. Kursziel*:
2.60%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
12.83 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
3.25%
|
Analyst Name::
Benjamin Toms
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu HSBC Holdings plc
|
09:28
|Börse Europa in Rot: STOXX 50 zeigt sich zum Handelsstart schwächer (finanzen.ch)
|
27.10.26
|Börse Europa: STOXX 50 präsentiert sich schlussendlich fester (finanzen.ch)
|
27.10.26
|FTSE 100 aktuell: FTSE 100 zeigt sich schlussendlich leichter (finanzen.ch)
|
27.10.26
|Gute Stimmung in Europa: STOXX 50 zeigt sich am Dienstagnachmittag fester (finanzen.ch)
|
27.10.26
|LSE-Handel FTSE 100 zeigt sich am Nachmittag schwächer (finanzen.ch)
|
27.10.26
|LSE-Handel So entwickelt sich der FTSE 100 mittags (finanzen.ch)
|
27.10.26
|STOXX-Handel: STOXX 50 liegt im Plus (finanzen.ch)
|
27.10.26
|HSBC enttäuscht trotz starkem Gewinnanstieg und weiterem Aktienrückkauf (AWP)
Analysen zu HSBC Holdings plc
|10:20
|HSBC Holdings Hold
|Deutsche Bank AG
|07:28
|HSBC Holdings Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06:47
|HSBC Holdings Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.10.26
|HSBC Holdings Neutral
|UBS AG
|27.10.26
|HSBC Holdings Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:20
|HSBC Holdings Hold
|Deutsche Bank AG
|07:28
|HSBC Holdings Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06:47
|HSBC Holdings Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.10.26
|HSBC Holdings Neutral
|UBS AG
|27.10.26
|HSBC Holdings Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:28
|HSBC Holdings Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.08.26
|HSBC Holdings Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.05.26
|HSBC Holdings Overweight
|Barclays Capital
|06.05.26
|HSBC Holdings Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.05.26
|HSBC Holdings Overweight
|Barclays Capital
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
|10:20
|HSBC Holdings Hold
|Deutsche Bank AG
|06:47
|HSBC Holdings Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.10.26
|HSBC Holdings Neutral
|UBS AG
|27.10.26
|HSBC Holdings Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.10.26
|HSBC Holdings Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|HSBC Holdings plc
|14.41
|1.17%
Aktuelle Aktienanalysen
|10:20
|
Deutsche Bank AG
HSBC Holdings Hold
|10:19
|
Deutsche Bank AG
Merck Hold
|10:16
|
Deutsche Bank AG
Novartis Hold
|10:15
|
Deutsche Bank AG
Saint-Gobain Hold
|10:12
|
Deutsche Bank AG
Bechtle Buy
|10:11
|
Deutsche Bank AG
Nokia Buy
|09:56
|
Barclays Capital
QIAGEN Equal Weight