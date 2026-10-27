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HSBC Holdings Aktie 411161 / GB0005405286

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28.10.2026 06:47:34

HSBC Sector Perform

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für HSBC von 1375 auf 1325 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Nach den Quartalszahlen passte Benjamin Toms seine Erwartungen am Dienstag an. Er senkte seine Prognose für das bereinigte Vorsteuerergebnis 2027./rob/gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2026 / 17:38 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2026 / 00:45 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: HSBC Holdings plc Sector Perform
Unternehmen:
HSBC Holdings plc 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
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Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
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2.60%
Rating update:
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12.83 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
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Analyst Name::
Benjamin Toms 		KGV*:
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