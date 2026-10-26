HSBC Holdings Aktie 411161 / GB0005405286
14.13CHF
-0.70CHF
-4.70 %
13:07:24
BRXC
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
27.10.2026 12:08:10
HSBC Neutral
HSBC Holdings
14.13 CHF -4.70%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat HSBC nach Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 1501 Pence belassen. Die Bank habe ein wenig schwach abgeschnitten, doch insbesondere die Volumenentwicklung gehe in die richtige Richtung, schrieb Jason Napier am Dienstag in einer ersten Reaktion. Dazu komme der bestätigte Ausblick./rob/gl/edh;
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2026 / 05:41 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: HSBC Holdings plc Neutral
|
Unternehmen:
HSBC Holdings plc
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
15.01 £
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
12.72 £
|
Abst. Kursziel*:
17.97%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
12.70 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
18.18%
|
Analyst Name::
Jason Napier
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu HSBC Holdings plc
|
12:26
|STOXX-Handel: STOXX 50 liegt im Plus (finanzen.ch)
|
12:26
|LSE-Handel So entwickelt sich der FTSE 100 mittags (finanzen.ch)
|
09:28
|Zurückhaltung in London: FTSE 100 zum Handelsstart im Minus (finanzen.ch)
|
09:28
|Angespannte Stimmung in Europa: STOXX 50 fällt zum Start (finanzen.ch)
|
05:50
|HSBC shares fall as results disappoint (Financial Times)
|
26.10.26
|LSE-Handel: FTSE 100 beendet den Montagshandel im Plus (finanzen.ch)
|
26.10.26
|FTSE 100 aktuell: So entwickelt sich der FTSE 100 aktuell (finanzen.ch)
|
26.10.26
|Pluszeichen in London: FTSE 100 auf grünem Terrain (finanzen.ch)
Analysen zu HSBC Holdings plc
|12:08
|HSBC Holdings Neutral
|UBS AG
|08:04
|HSBC Holdings Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:51
|HSBC Holdings Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:31
|HSBC Holdings Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14.08.26
|HSBC Holdings Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12:08
|HSBC Holdings Neutral
|UBS AG
|08:04
|HSBC Holdings Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:51
|HSBC Holdings Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:31
|HSBC Holdings Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14.08.26
|HSBC Holdings Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.08.26
|HSBC Holdings Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.05.26
|HSBC Holdings Overweight
|Barclays Capital
|06.05.26
|HSBC Holdings Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.05.26
|HSBC Holdings Overweight
|Barclays Capital
|23.04.26
|HSBC Holdings Overweight
|Barclays Capital
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
|12:08
|HSBC Holdings Neutral
|UBS AG
|08:04
|HSBC Holdings Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:51
|HSBC Holdings Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:31
|HSBC Holdings Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14.08.26
|HSBC Holdings Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|HSBC Holdings plc
|14.13
|-4.72%
Aktuelle Aktienanalysen
|12:33
|
RBC Capital Markets
Porsche vz. Sector Perform
|12:14
|
Jefferies & Company Inc.
Mercedes-Benz Group Buy
|12:11
|
UBS AG
ASML NV Buy
|12:09
|
UBS AG
Douglas Neutral
|12:08
|
UBS AG
HSBC Holdings Neutral
|12:06
|
UBS AG
Porsche vz. Buy
|10:59
|
RBC Capital Markets
BP Outperform