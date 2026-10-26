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HSBC Holdings Aktie 411161 / GB0005405286

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27.10.2026 12:08:10

HSBC Neutral

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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat HSBC nach Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 1501 Pence belassen. Die Bank habe ein wenig schwach abgeschnitten, doch insbesondere die Volumenentwicklung gehe in die richtige Richtung, schrieb Jason Napier am Dienstag in einer ersten Reaktion. Dazu komme der bestätigte Ausblick./rob/gl/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2026 / 05:41 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: HSBC Holdings plc Neutral
Unternehmen:
HSBC Holdings plc 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
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Rating jetzt:
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Rating update:
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Analyst Name::
Jason Napier 		KGV*:
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