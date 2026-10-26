HSBC Holdings 14.13 CHF -4.70% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat HSBC nach Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 1501 Pence belassen. Die Bank habe ein wenig schwach abgeschnitten, doch insbesondere die Volumenentwicklung gehe in die richtige Richtung, schrieb Jason Napier am Dienstag in einer ersten Reaktion. Dazu komme der bestätigte Ausblick./rob/gl/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2026 / 05:41 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.