HSBC Holdings Aktie 411161 / GB0005405286
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28.10.2026 07:28:52
HSBC Buy
HSBC Holdings
14.40 CHF 1.17%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für HSBC von 1860 auf 1870 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Melissa Kuang kappte am Dienstag nach dem Quartalsbericht ihre Schätzungen etwas. Dies werde aber beim Kursziel mehr als aufgewogen durch den weiter in die Zukunft verschobenen Bewertungszeitraum./ag/gl;
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2026 / 23:50 / SGT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: HSBC Holdings plc Buy
|
Unternehmen:
HSBC Holdings plc
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
18.70 £
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
12.91 £
|
Abst. Kursziel*:
44.80%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
12.88 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
45.21%
|
Analyst Name::
Melissa Kuang
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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