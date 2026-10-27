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HSBC Holdings Aktie 411161 / GB0005405286

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29.10.2026 13:53:39

HSBC Overweight

HSBC Holdings
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für HSBC von 1650 auf 1600 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Aman Rakkar attestierte der Großbank am Mittwoch nach dem Quartalsbericht geringere Zinseinnahmen als gedacht, aber eine bessere Kapitalisierung./ag/la;

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 23:01 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: HSBC Holdings plc Overweight
Unternehmen:
HSBC Holdings plc 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
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Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
13.04 £ 		Abst. Kursziel*:
22.74%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
12.97 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
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Analyst Name::
Aman Rakkar 		KGV*:
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13:53 HSBC Holdings Overweight Barclays Capital
13:53 HSBC Holdings Overweight Barclays Capital
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